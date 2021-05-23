Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева

«С большим удовольствием направляю Вам и всему братскому народу Азербайджанской Республики свои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю годовщины Национального праздника - Дня Республики.

Мы искренне радуемся значительным успехам наших азербайджанских партнеров в социально-экономическом развитии и повышению благосостояния народа, а также росту авторитета страны на мировой арене», - говорится в письме.

В своем письме президент Таджикистана отметил, что сегодня Азербайджан занимает важное место во внешнеполитических приоритетах Таджикистана.

«Мы придаем большое значение последовательному укреплению теплых, дружеских и содержательных таджико-азербайджанских отношений. Убежден, что общими усилиями мы сможем сполна реализовать все имеющиеся для этого потенциальные возможности сторон и достигнем поставленных позитивных целей в интересах мирного и счастливого будущего наших стран», - говорится в письме.