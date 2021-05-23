Коронавирус откатил «зеленую» энергетику на десятилетие

Производство солнечных панелей для возобновляемой энергетики впервые за десятилетие стало невыгодным. Цены на поликремний — ключевое сырье для источников «зеленого» электричества резко подскочили на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Стоимость ключевого материала солнечных панелей за последний год выросла в четыре раза. Цены на солнечные модули при этом увеличились на 18 процентов с начала 2021 года, тогда как за предыдущее десятилетие им удалось подешеветь на 90 процентов. По данным международной исследовательской компания, которая занимается солнечными фотоэлектрическими системами PV Insights, цены на поликремний достигли отметки 25,88 доллара за килограмм по сравнению с 6,19 доллара годом ранее.

Поликремний, который стал основной причиной кризиса в отрасли солнечной энергетики, один из самых распространенных материалов на Земле. Чаще всего его можно встретить в пляжном песке. Рост цен произошел из-за того, что солнечная промышленность стремилась покрыть ожидаемый всплеск спроса на панели, а производители поликремния не успевали выдавать такой объем сырья. Аналитики подчеркивают, что 2021 год может стать первым за последние 17 лет, когда произойдет откат в солнечной энергетике по всему миру.