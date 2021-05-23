По данным счетчика Forbes, состояние Арно составило 186,3 миллиарда долларов, увеличившись за сутки на 710 миллионов. Безос же опустился на вторую строчку с состоянием в 186 миллиардов долларов.

Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно занял первое место в обновляемом в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса, подсчитало издание.

При этом, по данным Bloomberg и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI), Арно с состоянием в 162 миллиарда долларов пока находится на втором месте после Безоса. С начала года, как свидетельствуют данные рейтинга, его состояние выросло на 47,9 миллиарда долларов.

По данным Forbes, третье место в списке богатейших людей по-прежнему занимает глава производителя электроавтомобилей Tesla и космической компании SpacеХ Илон Маск, его состояние насчитывает 147,3 миллиарда доллара. Четвертое место у основателя Microsoft Билла Гейтса с состоянием в 125,5 миллиарда долларов, завершает пятерку создатель Facebook Марк Цукерберг с 114,7 миллиарда.

LVMH - производитель предметов роскоши под торговыми марками Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Штаб-квартира расположена в Париже.