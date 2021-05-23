Президент Польши приехал к Эрдогану

Согласно информации Управления по связям Администрации президента Турции, на встречах, которые пройдут в рамках визита, будут рассмотрены двусторонние турецко-польские отношения, а также возможные шаги по развитию сотрудничества. Также состоится обмен мнениями по региональным и международным процессам и подписание двусторонних документов, передает Anadolu.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша намерена закупить у Турции 24 ударных БПЛА. По его словам, соглашение о поставках турецких БПЛА будет подписано в ходе официального визита президента Анджея Дуды в Турцию 24 мая. Тем самым Польша станет первой страной НАТО, закупившей турецкие БПЛА Bayraktar TB2.