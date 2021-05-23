20-21 мая 2021 года Службой спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям были проведены командно-штабные учения с целью совершенствования знаний и навыков в области организации поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации, управления силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, принятия оперативных решений. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, в оперативную дежурную часть службы спасения особого риска Министерства по горячей линии «112» поступила информация о том, что в море в 4-5км от берега в беспомощном состоянии остаются шесть рыбаков на двух моторных лодках. Соответствующие спасательные силы службы были немедленно приведены в готовность и организовано «Совершение марша в зону происшествия», благодаря оперативным мерам были спасены граждане, жизнь которых находилась в опасности.

В ходе учений основное внимание было уделено совершенствованию опыта сотрудников по гибкому анализу ситуации, оперативному принятию решений, координации и применению аварийно-спасательных сил.

В заключение были обсуждены результаты учения. В целом, поставленные цели были достигнуты.