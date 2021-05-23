Нурсултан Назарбаев и президент Узбекистана поздравляют Ильхама Алиева

Как сообщает АзерТАдж, в поздравительном послании говорится: «Отмечая Ваше руководство и значительный вклад в социально-экономическое развитие братского Азербайджана и повышение его авторитета на международной арене, желаю Вам больших успехов в деятельности во имя доcтижения Вашей страной еще более высоких вершин.

Уверен, что всесторонние взаимовыгодные связи между нашими странами, опирающиеся на общие духовные ценности, дружбу, а также стратегическое партнерство, будут и дальше развиваться на благо наших народов».

Кроме того, с Днем Республики президента Азербайджана поздравляет и глава узбекского государства Шавкат Мирзиёев. В его поздравительном послании говорится: «Мне доставляет огромное удовольствие выразить Вам и братскому азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Мы, в частности, признаем Азербайджан страной с древним и богатым культурным наследием, государством, которое в результате Вашей разумной и дальновидной политики добилось ускоренного прогресса во всех областях и больших успехов в защите своих национальных интересов и восстановлении исторической справедливости, а также выражаем готовность всесторонне поддерживать в будущем.

Всецело уверен, что вековые узы дружбы и стратегического партнерства, основанные на принципах взаимного уважения и доверия между нашими братскими народами, благодаря нашим совместным усилиям и плодотворному диалогу на высоком уровне будут и далее укрепляться и подниматься на совершенно новый уровень во всех приоритетных направлениях».