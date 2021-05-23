Госагентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и соцзащиты населения трудоустроило участника Отечественной войны Сахиля Гасанлы.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда, он был назначен оператором Реабилитационного центра Агентства в Сумгайыте, с учетом близости места работы к поселку Г.З.Тагиева, где проживает ветеран.

Получившему ранение при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики ветерану была определена группа инвалидности, в связи с которой он обеспечивается соответствующими социальными выплатами (пенсией и пособием). С.Гасанлы также получит квартиру и автомобиль.