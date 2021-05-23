Мир предупредили об угрозе «вечной пандемии»

Он отметил, что на индийском субконтиненте проживает почти четверть человечества, но мировые лидеры сосредоточиваются на борьбе со вспышками COVID-19 и его новыми вариантами в своих странах. В то же время в больницах Индии не хватает кислорода и больничных коек, а тела умерших от инфекции остаются в священной реке Ганг.

Бывший премьер-министр Австралии, председатель Глобального партнерства ООН по санитарии и воде Кевин Радд предупредил людей всего мира об угрозе вечной пандемии. Его статья опубликована в журнале Project Syndicate.

Радд добавил, что рост заболеваемости коронавирусом в самой густонаселенной стране в мире усугубляет ситуацию, поскольку волна бесконтрольно распространится на сельские районы субконтинента и грозит гуманитарной катастрофой. «Помощь Южной Азии — это не только правильный поступок; это также в наших собственных интересах. Безудержное распространение вируса повсюду может создать более смертоносные варианты, которые угрожают всем нам», — подчеркнул экс-премьер Австралии.

Он порекомендовал мировым правительствам помочь Индии с вакцинацией и использовать все возможности, чтобы ускорить этот процесс. По его словам, на сегодняшний день привиты менее 10 процентов граждан в каждой южноазиатской стране, за исключением Бутана.

Экс-премьер Австралии подчеркнул, что необходимо также бороться с дезинформацией и мошенничеством с поддельными лекарствами, проводить кампании по распространению масок, вакцин, социального дистанцирования и других мер и решать проблему нехватки кислорода для лечения пациентов с коронавирусом. «Если мы не сможем по-настоящему защитить людей по всему миру, остановив вирус и замедлив его мутации, мы можем столкнуться с перспективой вечной пандемии», — заключил Радд.