В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 424 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в понедельник, 24 мая.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 7 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 332 610 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 321 132 человека благополучно прошли лечение, 4 867 пациентов клиник скончались. Лечение 6 611 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 3 458 790 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5 546 - за минувшие сутки.