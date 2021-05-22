«Кешля» выиграла Кубок Азербайджана и попала в Лигу конференций обновлено 21:26
На стадионе «Банк Республика Арена» в Масазыре завершился финальный матч Кубка Азербайджана по футболу.
Со счетом 2:1 «Кешля» обыграла «Сумгаит» и стала обладателем почетного трофея.
Помимо этого, именно команда Санана Гурбанова будет нашим четвертым представителем в еврокубках. Команда сыграет в Лиге конференций вместе с «Карабахом» и «Сумгаитом».
* * * 20:52
На 58-й минуте «Кешля» выходит вперед. Миюшко Бойович выводит номинальных хозяев вперед - 2:1
* * * 20:37
В финальном матче Кубка Азербайджана между "Кешля" и "Сумгаитом" начался второй тайм.
Пока счет 1:1.
* * * 20:20
После первого тайма счет 1:1.
* * * 20:10
На 37-й минуте футболист «Кешля» Шахрияр Алиев сравнял счет в матче – 1:1.
* * * 19:36
На 3-й минуте «Сумгаит» открывает счет в матче.
Отличился Али Гурбани.
* * * 19:30
Финальный матч начался. Пока счет 0:0.
* * * 19:23
В 19:30 на стадионе «Банк Республика Арена» в Масазыре начинается финал Кубка Азербайджана, в котором встретятся «Кешля» и «Сумгаит».
В этом матче определяется не только обладатель трофея, но и четвертый представитель Азербайджана в еврокубках. В случае победы «Кешля» она и отправится в Лигу конференций. Если же победит «Сумгаит», то путь в Европу откроется перед «Зиря», которая заняла в чемпионате 4-е место. Напомним, «Сумгаит» завоевал бронзовые медали и уже гарантировал себе участие в евротурнире.
Стартовые составы команд
«Кешля» - Станислав Намашко, Азер Салахлы, Рахман Гаджиев, Турал Ахундов, Шахрияр Алиев, Миюшко Бойович, Сезар Меза Колли, Сильвио Родригес, Садио Тоункара, Анатоль Абанг, Рафаэль Магеррамли;
«Сумгаит»: Айдын Байрамов, Хаял Наджафов, Эльвин Бадалов, Вугар Мустафаев, Рагим Садыхов, Теллур Муталлимов, Джамаледлин Ходжаниязов, Али Гурбани, Ходжат Хагверди, Мурад Хачаев, Сулейман Ахмедов.
Судит финал бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым.