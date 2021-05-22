В 6-м туре соревнования под названием FTX Crypto Cup друг с другом встречались Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров. Как это обычно бывает, товарищи по сборной Азербайджана сгоняли быструю ничью.

Сегодня на шестом шахматном онлайн-турнире из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном, играется второй день квалификации.

После 7 туров у Теймура 4,5 очка, у Шахрияра - 3.

Напомним, на прошлом турнире Шахрияр обыграл Ароняна в матче за 3-е место.

В 7-м туре Шахрияр Мамедъяров обыграл американского армянина Левона Ароняна, а Теймур Раджабов победил россиянина Яна Непомнящего – претендента на чемпионскую корону.

После 6 туров у Теймура 3,5 очка, а у Шахрияра – 2. Сегодня наши шахматисты проведут еще по четыре партии.

Всего на предварительной стадии 16 шахматистов играют друг с другом в один круг. Квалификация завершится завтра. По итогам 15 туров восьмерка лучших получит право сыграть в плей-офф.

Контроль времени на турнире – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. Призовой фонд – 320 тысяч долларов плюс бонус в 100 тысяч долларов в биткоинах. Победитель турнира, помимо призовых, получит право сыграть в сентябрьском финале Тура.

Напомним, Теймур Раджабов одержал блестящую победу над Левоном Ароняном в финале второго турнира Champions Chess Tour в начале января. Тем самым Раджабов уже обеспечил себе участие в финальном этапе.