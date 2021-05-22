В Германии назвали сценарий третьей мировой войны

Бывший премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, экс-еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер заявил, что в ходе третьей мировой войны будут происходить столкновения секретных армий без участия танков и артиллерии. Об этом Эттингер сказал газете Handelsblatt.

Эттингер рассказал, что в последние годы в мире произошло несколько крупных кибератак. Например, в 2015 году хакеры взломали компьютер канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Также происходили атаки на систему здравоохранения Ирландии, компании Colonial Pipeline и Solarwinds в США, а также на госструктуры в Америке и Германии. По мнению бывшего еврокомиссара, за всем этим могут стоять хакеры и разведчики из России.

Помимо этого Эттингер составил собственный перечень крупнейших киберсил планеты: Россия, США, Китай, Израиль и Иран. По его мнению, Германии нужно сконцентрироваться на киберзащите, так как страна уже значительно отстала от конкурентов.