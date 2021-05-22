Записала Тамилла Алиева 19:56

29 апреля при содействии Фонда поддержки азербайджанской диаспоры в странах, где существуют азербайджанские диаспоральные организации, стартовал благотворительный марафон «YAŞAT». Основной целью акции является поддержка семей шехидов и участников Карабахской войны. Средства, собранные в ходе марафона, будут направлены на улучшение бытовых условий и лечение членов семей воинов, отдавших свою жизнь за освобождение родной земли, и раненных в ходе боевых действий. Азербайджанцы всего мира, объединившись под лозунгом «Дадим им жизнь», предпримут меры для поддержки тех, чьими руками, чьими жизнями выкована наша Победа. О предпринятом марафоне, в целом деятельности азербайджанской диаспоры в последние месяцы и вкладе наших зарубежных соотечественников в достижение долгожданной целостности страны haqin.az рассказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

- Благотворительный марафон «Yaşat», по сути, является продолжением патриотических акций, предпринятых в дни Отечественной войны азербайджанцами, проживающими в разных странах мира. С первых дней боевых действий наши земляки в разных уголках мира, сплотившись, как и весь наш народ, вокруг своего лидера – президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, продемонстрировали единство государства и диаспоры. Борьба на информационном фронте, которую предприняли выходцы из Азербайджана в разных странах мира, поистине неоценима. Они стали за пределами Азербайджана глашатаями правды об истории конфликта, об агрессии Армении и ее провокационных действиях накануне войны, преступлениях, совершенных против мирных жителей. По всему миру азербайджанцы проявляли невероятную стойкость, организованность, решительность и сплоченность. Выходцы из Азербайджана, независимо от национальности, выходили на улицы и площади европейских, американских городов с плакатами, обличающими агрессивную политику Армении, рассказывали о героизме наших солдат в дни войны, информировали населения о справедливой позиции Азербайджана, исторических корнях армяно-азербайджанского конфликта. К ним нередко присоединялись представители диаспор дружественных народов, не оставивших нас в одиночестве в этой справедливой войне. В первую очередь, конечно, турки. Как и азербайджанцы, они выходили на акции, несмотря на то, что порой это было связано со многими препятствиями и даже риском для жизни, потому что армянская диаспора, ее лоббисты устраивали различные провокации, драки, забрасывая наших земляков камнями, своими криками стремясь сорвать выступления азербайджанцев. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность представителям диаспор разных народов, которые поддерживали в те дни азербайджанцев.

Помимо уличных акций за 44 дня войны по линии азербайджанской диаспоры на имя официальных лиц 57 стран, международных организаций поступило свыше 10 тысяч заявлений и электронных писем (на 28 языках). В 36 странах было организовано 198 мероприятий, в 43 государствах опубликовано 355 статей на 26 языках на тему карабахского конфликта и происходивших в те дни событий, подготовлено более 100 видеороликов, отражающих азербайджанские реалии, организовано 300 видеоконференций с участием тысяч наших соотечественников из 60 стран. Также в США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Бельгии, Франции, а также в других странах, крупных и мелких городах было обеспечено передвижение машин с led-экранами, размещение билбордов и лозунгов, свидетельствующих о правомерности войны, которую вел Азербайджан, и его воинах-героях. В хронике деятельности азербайджанской диаспоры того периода было и оказание материальной поддержки пострадавшим от войны гражданским лицам. Не случайно в своем обращении по случаю освобождения Шуши от оккупации, что явилось кульминацией Отечественной войны, президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев всего мира! Приветствуя патриотические акции соотечественников за рубежом, 26 декабря 2020 года Государственный комитет по работе с диаспорой провел 5-часовую онлайн-конференцию под девизом «Будем едины и солидарны» (Bir olaq, Həmrəy olaq). В мероприятии приняли участие более 500 человек из 51 страны. Именно в рамках этой поистине всемирной конференции прозвучала мысль о целесообразности совместной деятельности диаспорских организаций и фонда «Yaşat». Тогда же была достигнута договоренность о сотрудничестве диаспоральных организаций с ASAN xidmət, включая реализацию совместных проектов под девизом «Для Родины!» (Vətən üçün). И уже тогда от некоторых активистов диаспоры поступило предложение об объединении усилий для оказания материальной помощи семьям шехидов и раненым. Так возникла и сформировалась идея о проведении благотворительного марафона «Yaşat», который сегодня уже стал символом единства и солидарности азербайджанцев мира во имя Родины. Большинство азербайджанцев за рубежом восприняли эту акцию как свой священный долг перед теми, кто ценой собственной жизни завоевал Победу, дал азербайджанскому народу возможность испытать счастливые мгновения осознания того, что его земли освобождены от захватчиков, что сотни тысяч людей смогут поклониться могилам предков, вернуться в родные города и села.

Между тем марафон «Yaşat» - это не только сбор средств в поддержку участников войны и их семей, это прежде всего биение в унисон с Родиной сердец тех, кто чтит и хранит память о добывших столь значимую для всех нас Победу. Это символ общенациональной консолидации. Безусловно, марафон, помимо реальной помощи семьям шехидов и раненых, представит прекрасную возможность еще раз показать миру Азербайджан, его прекрасную землю, гостеприимный народ, его героев, не пожалевших жизни, чтобы вернуть Родине территориальную целостность. Надеемся, что в марафоне примут участие не только члены азербайджанской диаспоры, но и представители диаспор других народов, дружески настроенных к Азербайджану. Уверен, что новая масштабная благотворительная акция станет еще одним примером единства государства и диаспоры, сплоченности всего азербайджанского народа, реальным воплощением лозунга нашей диаспоры - «Родина рядом» (Vətən uzaqda deyil). Для популяризации и пропаганды марафона известные люди страны - писатели, ученые, общественные деятели в электронных и печатных СМИ призвали соотечественников за рубежом присоединиться к акции. Разумеется, для успешного проведения благотворительного марафона мобилизованы все ресурсы нашего Госкомитета, Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, ASAN хidmət, Фонда «Yaşat». Используются электронные издания и аккаунты в социальных сетях, привлечены активисты азербайджанской диаспоры. Особое внимание уделяется координации действий, а ответственные лица предоставляют необходимую информацию и отвечают на соответствующие вопросы наших соотечественников, желающих принять участие в марафоне. Нельзя забывать, что Азербайджан сейчас переживает ответственный момент своей истории - идет подготовка Великого возвращения на родные земли людей, которые 30 лет назад были вынуждены покинуть отчий дом. И организованный президентом Фонда Гейдара Алиева, первой леди страны Мехрибан Алиевой фестиваль «Xaрыбюльбюль» в Шуше - первый шаг на этом трудном, но счастливом пути. Наша диаспора с радостью и гордостью восприняла это событие. Что же касается непосредственно нашей деятельности, то Государственный комитет по работе с диаспорой, ориентируясь на лозунг «Родина рядом», за последние три года реализовал много серьезных проектов, все свои усилия направляя на то, чтобы каждый наш соотечественник за рубежом ощущал поддержку и любовь Родины. Одним из значимых достижений, на мой взгляд, является организация Координационных советов азербайджанцев за рубежом, что сделано для решения поставленной президентом страны задачи добиться «единой координации, взаимной поддержки, взаимопонимания» между всеми диаспорскими организациями в каждой из стран. К сегодняшнему дню функционируют 11 Координационных советов, объединяющих 133 диаспорские организации 26 стран. Эффективность их деятельности особенно проявилась как раз в дни Отечественной войны.