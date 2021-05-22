Сахиба Гафарова встретилась с послом Турции

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече председатель парламента Азербайджана напомнила, что отношения дружбы, братства и стратегического партнёрства между Азербайджаном и Турцией базируются на философии «один народ – два государства», сформулированной великим лидером Гейдаром Алиевым.

Азербайджан и Турция ближе друг к другу, чем любые иные государства, добавила Сахиба Гафарова, прежде чем подчеркнуть, что во время 44-дневной Отечественной войны Турция оказала Азербайджану моральную и политическую поддержку на самом высоком уровне, явив пример настоящего братства. Азербайджан и Турция и впредь будут поддерживать друг друга во всех вопросах, уверена спикер.

Коснувшись темы отношений между законодательными органами Турции и Азербайджана, Сахиба Гафарова упомянула о действующих в обеих легислатурах крупных группах дружбы. Она подчеркнула, что регулярные встречи наших депутатов на различных площадках очень важны в плане обсуждения занимающих обе стороны вопросов.

В свою очередь Джахит Багчи выразил признательность за сердечный приём и передал председателю Милли Меджлиса искренние приветствия председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа.

Джахит Багчи сказал, что турецко-азербайджанские отношения развиваются во всех сферах и что две братские страны стоят друг за друга во всех вопросах. Он отметил, что считает и честью для себя, и большой ответственностью работу в братском Азербайджане. Посол пообещал не жалеть сил для дальнейшего углубления взаимоотношений за время своей дипломатической миссии в Баку.