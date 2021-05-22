Нефти предсказали взлет

«Аргументы в пользу повышения цен на нефть... остаются неизменными, учитывая значительное увеличение спроса благодаря вакцинации в условиях неэластичного предложения», — говорится в аналитической записке банка, которую цитирует РБК.

Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до $80 за баррель в четвертом квартале 2021 года. Банк считает, что рынок недооценивает восстановление спроса даже при возможном возобновлении поставок из Ирана.

Даже при «агрессивном» предположении о возобновлении в июле иранского экспорта цены на нефть марки Brent все равно достигнут отметки в $80 к четвертому кварталу, сообщил кредитор.

Аналитики Goldman Sachs пишут, что восстановление спроса на развитых рынках компенсирует недавнее падение потребления из-за коронавируса и вероятное замедление темпов восстановления в Южной Азии и Латинской Америке.

Мировой спрос может вырасти на 4,6 млн баррелей в сутки в течение оставшейся части года, причем большая часть прироста, вероятно, произойдет в ближайшие три месяца, добавляют аналитики.

Банк ожидает, что ОПЕК+ компенсирует любое увеличение добычи в Иране, приостановив на два месяца наращивание производства во второй половине 2021 года.