Эйнулла Фатуллаев 20:23

В Азербайджане политика зародилась с первых ударов топоров по деревьям в заповедном лесу Топхана, недалеко от осадной Шуши. Глухие звуки ударов топоров утонули во всеобщем хаотичном ропоте отвращения – сепаратистской какофонии, в которой сложно было расслышать голоса здравомыслия. Охваченные юношеским нигилизмом и максимализмом народы, пробужденные каким-то неожиданным вселенским взрывом – распадом СССР, ринулись вслепую крушить цивилизационные завоевания последних 70 лет. В одночасье оказавшись у порога массового исхода.

Наступала эпоха великих потрясений и разрушительных катаклизм, больших переселений народов и долгих кровопролитных войн. С этого грандиозного обвала Системы, под исполинскими глыбами которой остались целые народы и началось зарождение политики, в ее понимании общественной и бурной жизни. Момент истины! Наступила последняя осень войны в Карабахе, и звуки выстрелов, говоря словами Анны Ахматовой, истлевали в новом эфире, в новом разумном переосмыслении величайшей геополитической катастрофы минувшего века. Высший разум рассудил, вернул народы к исходной точке. В последние годы рожденная логикой историзма непоколебимая уверенность вселяла страх – запачканные в несмываемой крови народы прошли точку невозврата, и непреодолимая этническая несовместимость совокупно с каменной геополитической реальностью завели нас в исторический цугцванг.

И кто же мог допустить мысль, что новый евразийский пожар – добежавшая до Армении перманентная всемирная цветная революция, разрушившая устои единственной жизнеспособной для эсенговья рутинно-автократической, но предсказуемо стабильной системы, и новый мировой системный кризис, в мгновение ока похоронивший глобалистский и универсальный мир, сделают новую войну в Карабахе неизбежной и необратимой? Вторая война восстановила статус-кво 1988 года, а если быть точнее и справедливее - положение сторон от 1922 года. Армяне остались жить там, где жили, а азербайджанцы вернулись туда, где жили. Как и в 1922 году, как и в 1988 году, нас разделил российский кордон. До тех пор, пока мы снова не научимся жить вместе и в одном доме. По-другому у нас не получилось, ни в период зарождения первых республик, ни во времена возрождения утерянной мимолетной независимости.

С точки зрения Азербайджана, произошедшее – не только восстановление исторической справедливости, но и безмерная политическая победа, не позволившая вооруженным топорами, а затем русскими винтовками воинам бредовой идеи миацума поглотить его исконные и признанные рухнувшим глобалистским и универсальным миром земли. В представлении исторической борьбы Армении случившееся – величайшее, подлинное и окончательное поражение всенародной вековой борьбы. Национальная катастрофа. Осознание ошибочности и порочности избранного пути. Но впереди еще предстоит переосмысление содеянного и переоценка ценностей. Это известный в мировой истории синдром, который пережили немцы и японцы, осознания вины, тщетности исторических усилий, формирования новой исторической памяти без искажений и иллюзий.

Армянскому народу еще предстоит перенести большие потрясения и осознать ответственность, говоря словами духовного лидера армянского народа Левона Тер-Петросяна, всех трех режимов – Кочаряна, Саргсяна и Пашиняна, разыгравших национальную трагедию. Но это переосмысление не должно вызвать «нескончаемую скорбь» либо «разбитые зеркала» у неотягченного белыми страницами истории нового поколения армян. Новая мифологическая интерпретация национальной катастрофы – новый путь к страданиям и разочарованиям, антикатарсису, говоря словами театра Брехта, «эффекту отчужденности». А какой же путь предопределен для азербайджанского общества? В отличие от стран Прибалтики, Грузии, России, Украины, Казахстана, в Азербайджане движение за реформы, экономический суверенитет и национальную независимость было вызвано народным движением за Карабах. Неспособность марионеточного и инфантильного руководства советского Азербайджана оказать симметричное, действенное и жесткое сопротивление первым проявлениям армянского сепаратизма, который трансформировался в подпольную вооруженную борьбу, зародила большой общественный и политический протест, создала альтернативные властям социальные институты противодействия армянскому миацуму. А нежелание Москвы локализовать конфликт и открытое потворство сепаратистским устремлениям перевоплотили движение в антисоветскую борьбу за создание собственного национального государства. Так появился поддержанный всем азербайджанским обществом Народный фронт, который и выступал в роли политической силы, сдерживающей армянский сепаратизм и Ереванское движение за присоединение на Театральной площади. С конца 1989 года карабахский вопрос в повестке НФА отошел на второй план, уступив место вооруженной борьбе за власть, обернувшейся грандиозной катастрофой для Азербайджана. Внутриполитические страсти, борьба за власть и капитал извратили саму философскую идею зарождения национальной силы, призванной к защите Карабаха. В народном движении интеллектуалы-либералы проиграли во внутрифракционной борьбе нахрапистой, земляческой, невежественной силе, культивировавшей единственную идею – захват власти. НФА деградировал до маргинальной, деклассированной и национал-экстремистской силы, грезившей погромами армян в Баку, истреблением армянского меньшинства в Карабахе, исторической войной с Ираном и Россией. Сельская культура выдворяла с улиц Баку городскую культуру. Азербайджан оказался в положении сегодняшней Армении – свирепствующая вакханалия разрушила новосозданные госинституты, децентрализация и анархия обусловили распад политсистемы и разложение экономики.

Азербайджану, в отличие от сегодняшней Армении, повезло в одном – в стране оказался политик и государственник регионального масштаба – Гейдар Алиев, которому удалось свершить невозможное - в кратчайшие сроки спасти страну от полного коллапса. Однако, воссоздав государство, Г.Алиев, в отличие от другой политической глыбы Шеварднадзе, в Грузии и Азербайджане шли буквально зеркально похожие процессы, сохранил проблему Карабаха приоритетной задачей в национальной повестке дня. Более того, Алиев сообща с другим талантливым и умным политиком – президентом Армении Тер-Петросяном вплотную приблизился к историческому решению. Беспрецедентное историческое достижение, буквально вторую модель Кэмп-Дэвида – «мир в обмен на территории» – сломал клан карабахских полевых командиров, подогреваемый ельцинской элитой и примаковскими спецслужбами…

Но все же с первого лета 1993 года до последней осени Карабаха 2020 года Гейдар Алиев, а затем Ильхам Алиев неоднократно вплотную приближались к справедливому решению исторической проблемы. Что было и остается для Азербайджана пресловутым справедливым решением проблемы? Это безусловно статус-кво 1988 года. Карабахские армяне остаются в местах своего проживания, но в составе Азербайджана. Другого справедливого и правомерного решения этой проблемы нет. Наконец, путем мощнейшей гибридной войны Азербайджан восстановил историческую справедливость. Ильхам Алиев и Никол Пашинян открыто заявили, что находятся в шаге от подписания мирного соглашения, которое откроет новую веху в истории общего Кавказского дома. А ведь когда-то Гейдар Алиев грезил идеей единого, непоколебимого, стабильного и процветающего Кавказа. Идеей, которой были окрылены отцы-основатели первой Республики. Идея, которая была похоронена армянским экспансионизмом начала прошлого века, развязанными дашнаками территориальными войнами с Грузией и Азербайджаном. Не только в Армении, но и в самом Азербайджане подняли голову национал-экстремистские силы, выставляющие величайшую историческую победу Азербайджана позорной капитуляцией. Да-да, это не вымысел, а постыдная и унизительная реальность сегодняшних дней. Лидеры Нацсовета, атавистического напоминания национал-экстремистского фронта, все еще не вымершие мамонты и динозавры из парка эльчибеевского периода – Али Керимли и Джамиль Гасанлы, а также примкнувшая к этому ретроградскому дуэту йапочка-оппортунистка Гюльтекин Гаджиева воспроизводят подлый эльчибеевский голос из прошлого, расценивая подписание Трехстороннего соглашения как поражение Азербайджана. Более того, в унисон с Пашиняном и Кочаряном эта политшушера осуждает (!!!) действия азербайджанского правительства по делимитации госграницы с Арменией!!! И требует вывода войск с занятых азербайджанской армией территорий в Зангезурском районе.

Дежавю! Это так сильно напомнило громогласный выпад НФА против муталибовского правительства в мае 1991 года. Лидеры НФА в Прибалтике, собрав громкую всемирную пресс-конференцию, осудили знаменитую спецоперацию «Кольцо», проведенную азербайджанским КГБ и ОМОНом совместно с советскими подразделениями в наводненном армянскими бородачами Чайкендском районе. НФА обвинил правительство Азербайджана в «депортации мирного армянского населения»! Чем же мотивировано это отступничество? Нацсовет вместе с остатками НФА осознает, что после исторической победы и окончательного решения карабахского вопроса из-под ног ускользает политическая почва. В прах разбиты последние призрачные надежды на успех в борьбе за власть и возрождение. Как и в 1991 году. Впервые после краха 20 Января и операции «Кольцо» растерявший социальную поддержку НФА почувствовал твердую почву после Ходжалинской трагедии. Лишь национальные поражения открывают путь к политическим победам. В чем же еще можно упрекнуть или обвинить Ильхама Алиева, вернувшего Азербайджан к реалиям 1988 года с исторической столицей в Шуше? Ведь заветное слово Шуша, возвращение в Карабах и развеянный ветром побед мираж Зангезурского коридора, который вернет связь с Нахчываном, опровергают весь фантастический гротеск в антиутопии уставших, покинутых и отчужденных людей. Проигравших свою жизнь людей! Как объяснить народу, что Алиевы сделали то, что не удалось им. Признаться в собственном бессилии и крушении? Коллаборационизм и единодушие с Пашиняном превыше признания собственного фиаско.