Сколько антител нужно для безопасного отпуска

Определенного порога антител в крови к коронавирусной инфекции, с которым можно спокойно ехать отдыхать, нет. Любое положительное значение защищает от тяжелого течения болезни коронавирусом, сказал в беседе с «Вечерней Москвой» российский аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам врача, сегодня нет международного стандарта антител. Все системы, которые их определяют, дают разные результаты. «Приходят люди и говорят, что у них уровень антител упал. Смотрю, в одной лаборатории делал одной тест-системой, в другой — другой. Результаты невозможно сравнить. Они сделаны в разных лабораториях, разными системами. Это глобальная проблема», — говорит врач.

По словам Болибока, как только стандарт появится, вопрос о том, какой порог считается безопасным для человека, а ниже какого порога он может заболеть, решится. «Сегодня любой уровень антител, когда он положительный, считается, что защищает от тяжелого течения ковида. А уровень, какой от заражения будет защищать, мы пока не знаем», — добавил российский специалист.