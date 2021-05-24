Теперь в Индии вспышка «желтой плесени»

Вспышку «желтой плесени» зафиксировали в индийском городе Газиабад. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на местного оториноларинголога.

Врач рассказал, что у пациентов наблюдаются вялость и слабость, а также отсутствие аппетита, что приводит к снижению веса.

По словам врача, он впервые столкнулся с заражением этим грибком среди людей, так как обычно он наблюдается у рептилий.

Ранее в Индии фиксировали вспышку «черной и белой плесени». Число зараженных «черной плесенью» (мукормикозом) в стране приблизилось к 9 тыс. Отмечалось, что заражение грибком проявляется как побочный эффект COVID-19.