Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие

Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие, для этого может потребоваться принятие смелых и независимых от США решений, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии вручения премий премьера агентам внешней разведки "Моссад".

"Государство Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. Я очень ценю нашего друга США, который поддерживает нас на протяжении многих лет. Это часть нашей национальной безопасности. Но может возникнуть ситуация, когда наша высокая цель - гарантия того, что аятоллы не прервут тысячелетнее существование еврейского народа - потребует от нас принятия смелых и независимых решений", - приводит ТАСС высказывания Нетаньяху.

"Для того чтобы "Моссад" и Государство Израиль продолжали идти по пути достижений, необходимо гарантировать безопасность Израиля. Первостепенная задача каждого из вас - не дать Ирану получить ядерный арсенал. Это - высшая миссия", - сказал Нетаньяху, обращаясь к офицерам внешней разведки.

Израильский премьер заявил, что "в любом случае, с соглашением или без соглашения, сделаем все, чтобы Иран не получил ядерный потенциал, потому что речь идет о нашей жизни, это ваша первостепенная задача".