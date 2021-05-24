Депутат Ваге Галумян: «Это не армянские, а азербайджанские земли»

«По карте анклавы Бархударлы, Софулу, Хейримли, Воскепар в Тавушской области Армении - это азербайджанские территории. Иной карты у меня нет. Возможно, комиссия решит, что они армянские». Новости Армении передают, что об этом журналистам сказал депутат от правящего в Армении блока «Мой шаг» Ваге Галумян.

В Тавушской области Армении, по словам армянского депутата, есть азербайджанские земли, которые находятся под контролем Армении, и есть территории, которые находятся под контролем Азербайджана.

«До сих пор воевали, а теперь нужно вести переговоры»,- заключил Галумян.