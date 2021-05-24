Турция направит истребители F-16 в Польшу

Турция направит в Польшу истребители F-16 в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, сообщает РИА Новости.

«Турция и Польша демонстрируют сильные позиции в рамках НАТО. С удовлетворением сообщаю, что Турция направит в Польшу истребители F-16 в рамках расширенной воздушной миссии НАТО», - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, который находится в Анкаре с официальным визитом.

«Мы с удовлетворением встретили отправку Польшей на авиабазу «Инджирлик» (на юге Турции) морского патрульного самолета и военной миссии», - добавил турецкий лидер.

В свою очередь, Дуда заявил, что во вторник отправится на авиабазу «Инджирлик» и встретится там с польскими военными.