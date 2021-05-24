Ильхам Алиев назначил новых судей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении судей и председателей Апелляционных судов и ряда судов первой инстанции.

Как сообщает АзерТАдж, согласно распоряжению, назначены следующие лица:

Мубариз Акперов - председатель Бакинского апелляционного суда;

Мирбахеддин Гусейнов - председатель Гянджинского апелляционного суда;

Тофик Пашаев - председатель Сумгаитского апелляционного суда;

Нуру Гулиев - председатель Шекинского апелляционного суда;

Вели Абдуллаев - председатель Ширванского апелляционного суда.

В соответствии со второй частью статей 94 и 97 Закона Азербайджанской Республики "О судах и судьях", Рашад Шамшир оглу Алиев уволен с должности судьи и председателя Шекинского суда по тяжким преступлениям и назначен судьей и председателем Сумгаитского суда по тяжким преступлениям.

Рафаил Эюб оглу Алиев назначен судьей и председателем Шекинского суда по тяжким преступлениям, Тапдыг Шукюр оглу Махмудов - судьей и председателем Пираллахинского районного суда города Баку.

Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.