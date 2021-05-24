Главные тренеры «Кешля» и «Сумгаита» о финале Кубка Азербайджана

«В первую очередь хочу сказать, что организация финала была на высоком уровне. Очень понравился газон. Мы проделали большой путь к финалу. Было тяжело. Но мы вместе с футболистами верили, не сдались и добились своего. Не может быть, чтобы столько трудиться и не добиться успеха. И вот мы выиграли трофей! Сейчас наши ребята чувствуют себя чемпионами. Поздравляю всех!

Да, я во второй раз завоевываю Кубок. Выигрывал с «Габалой», теперь – с «Кешля». Да, и тогда тоже противостояла команда Айхана Аббасова. В этом году его коллектив взял бронзу чемпионата. Желаю ему успехов в еврокубках и в следующем сезоне.

В ходе чемпионата мы не смогли добиться своего с точки зрения результата, хотя у нас там было как минимум пять хороших игр, в которых мы почему-то не выиграли. Рад, что смогли проявить себя в Кубке.

Президент клуба Заур Ахундов сказал, что контракт со мной будет продлен? Спасибо ему. У меня контракт завершился. Если будет принято решение, что я продолжу работу, то с завтрашнего дня будем говорить об этом с руководством. Времени отдыхать нет.

Впереди нас ждут еврокубки. С завтрашнего дня начнем обсуждать, кто остается, а кто – нет. Конечно, хотим пройти в Лиге конференций как можно дальше. Однако сначала надо определиться с составом».

Главный тренер «Сумгаита» Айхан Аббасов:

«В этот тяжелый период пандемии рад, что в Азербайджане смогли завершить сезон. К финалу мы подготовились настолько хорошо, насколько могли. После завоевания бронзы в чемпионате у футболистов могла быть расслабленность, но они этого не показали.

Наша игра порадовала меня. Считаю, что мы проиграли не по игре. Очень жаль, что не смогли завоевать Кубок. Во второй раз вышли в финал, очень хотели победить, но увы…