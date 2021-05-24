Президент Австрии поздравил Ильхама Алиева
Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником - Днем Республики, сообщает АзерТАдж.
«Уважаемый господин Президент. Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, в то время, когда мир столкнулся с вызовами, передаю Вам пожелания личного благополучия, а азербайджанскому народу – счастья и мирного будущего», - говорится в письме.