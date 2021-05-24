Глава МИД Ирана уже в Азербайджане
Начался визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан, сообщает Trend.
Визит иранского министра состоится в рамках регулярных консультаций между официальными лицами двух стран.
Начался визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан, сообщает Trend.
Визит иранского министра состоится в рамках регулярных консультаций между официальными лицами двух стран.
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