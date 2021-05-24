Глава МИД Ирана уже в Азербайджане

Начался визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан, сообщает Trend.

Визит иранского министра состоится в рамках регулярных консультаций между официальными лицами двух стран.