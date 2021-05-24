«За три года «Кешля» во второй раз выигрывает Кубок! Естественно, я очень рад этому, - говорит Заур Ахундов. – Несмотря на то, что мы не смогли удачно выступить в чемпионате и заняли 6-е место, нам удалось взять Кубок. Несомненно, мы очень рады. Сегодня радуемся, а уже с завтрашнего дня начнем подготовку к еврокубкам. Надеемся, что на этот раз мы выступим в Европе успешнее. Для этого в составе будут серьезные изменения.

С главным тренером Сананом Гурбановым мы продолжим работу. Наблюдательный совет еще до финала принял данное решение. Естественно, что после победы в Кубке его позиции еще больше упрочились. Это футбол, тут важен результат.

На днях обсудим все с тренерским штабом. Они отчитаются о работе. И мы обсудим, каким будет наш состав. Сезар Меза Колли уходит от нас? Он очень нужен нам. Обсудим с тренерами. У Сезара с нами контракт до 31 мая».