Назначен новый шеф «Моссада»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о назначении Давида Барнеа на пост нового главы службы внешней разведки «Моссад», передают изрильские СМИ.
56-летний Барнеа сменит на посту нынешнего шефа спецслужбы Йоси Коэна, который уйдет в отставку 1 июня после 38 лет службы.
В ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) Давид Барнеа служил бойцом разведывательного полка Генштаба. На службу в «Моссад» Барнеа поступил в 1996 году, был командиром оперативных подразделений в Израиле и за рубежом. С 2013 по 2019 год командовал подразделением «Узел» в «Моссаде». С 2019 года по сегодняшний день Барнеа занимал должность замглавы «Моссада».