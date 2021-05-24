Дуда благодарит Турцию и называет самым надежным союзником Польши

Польша считает Турцию своим самым сильным и надежным союзником в регионе. Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Согласно сообщению, Дуда поблагодарил президента Эрдогана за участие турецких пилотов в охране воздушного пространства Польши.

По мнению главы польского государства, Турция и Польша в рамках НАТО могут предотвратить внутренние и внешние угрозы для двух стран.

Анджей Дуда выразил уверенность, что благодаря успешному торгово-экономическому сотрудничеству Турции и Польше удастся довести взаимный товарооборот до 10 млрд долларов.