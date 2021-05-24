Принц Гарри и Меган Маркл надоели большинству британцев
Согласно опросу общественного мнения, обилие информации о Меган Маркл и принце Гарри надоело большинству британцев. Исследование провело издание Newsweek.
По данным опроса, 54 процента респондентов предпочли бы слышать меньше о жизни герцога и герцогини Сассекских, 18 процентов опрошенных хотели бы получать больше информации о них, а 19 удовлетворены текущим количеством новостей.
Кроме того, 39 процентов опрошенных не одобрили публичные заявления герцога Сассекского о королевском воспитании. Откровения внука королевы понравились 36 процентам британцев.
Помимо этого, 50 процентов респондентов высказались за лишение принца Гарри и его жены королевских титулов, и только 31 процент оказался против.