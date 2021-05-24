Пара поженилась в самолете, чтобы обойти COVID-ограничения видео
Молодая индийская пара решила обойти запрет на массовые собрания, организовав свадьбу в арендованном самолете, на который не распространяются антиковидные ограничения.
Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n— DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021
Дойче велле пишет, что, заказывая чартерный рейс, турбюро указало, что речь идет о свадебном путешествии, однако во время полета из города Мадурай на юге Индии в "индийскую силиконовую долину" Бангалор на борту началась церемония бракосочетания в присутствии более 100 гостей.
BBC отмечает, что пара "была четко проинформирована о правилах COVID, согласно которым строго запрещалось проводить любые мероприятия в салоне".
Из-за опубликованного видео и мгновенной реакции социальных сетей об инциденте узнало и авиационное управление Индии, которое начало расследование.