Молодая индийская пара решила обойти запрет на массовые собрания, организовав свадьбу в арендованном самолете, на который не распространяются антиковидные ограничения.

Дойче велле пишет, что, заказывая чартерный рейс, турбюро указало, что речь идет о свадебном путешествии, однако во время полета из города Мадурай на юге Индии в "индийскую силиконовую долину" Бангалор на борту началась церемония бракосочетания в присутствии более 100 гостей.

BBC отмечает, что пара "была четко проинформирована о правилах COVID, согласно которым строго запрещалось проводить любые мероприятия в салоне".

Из-за опубликованного видео и мгновенной реакции социальных сетей об инциденте узнало и авиационное управление Индии, которое начало расследование.