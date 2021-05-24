Новый госпереворот? Военные арестовали временного президента и премьера Мали

Военные в Мали арестовали врио президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники и источники в правительстве.

Ранее Уан в звонке AFP сообщил, что солдаты «пришли забрать» его вместе с временным вице-президентом Ассими Гоита.

Арест произошел спустя несколько часов после того, как Ндао подписал указ о новом составе правительства Мали. В новый состав правительства не вошли глава МВД Мари Модибо Коне и глава Минобороны Садио Камара. В столице Мали Бамако были замечены перемещения техники, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидцев.

Временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года, после того как военные в ходе мятежа отстранили от власти президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Переходный период должен был продлиться полтора года, по его итогам к февралю 2022 года в стране должны пройти выборы.