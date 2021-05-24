Министр Мохаммад Эслами: «Иран всегда готов содействовать Армении»
Глава Министерства дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами находится с визитом в Армении, сообщают армянские СМИ. Поездка иранского министра продлится до 25 мая.
Согласно информации, в рамках визита Эслами провел встречи с и.о. вице-премьера Мгером Григоряном и и.о. министра территориального управления и инфраструктур Суреном Папикяном.
Мгер Григорян отметил важность развития отношения с Ираном, в частности, расширения сотрудничества в сфере инфраструктур.
В свою очередь иранский министр отметил, что Тегеран всегда готов содействовать Армении.
Собеседники обсудили перспективы расширения торговли, в том числе возможность сотрудничества в рамках ЕАЭС.