Министр Мохаммад Эслами: «Иран всегда готов содействовать Армении»

Глава Министерства дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами находится с визитом в Армении, сообщают армянские СМИ. Поездка иранского министра продлится до 25 мая.

Согласно информации, в рамках визита Эслами провел встречи с и.о. вице-премьера Мгером Григоряном и и.о. министра территориального управления и инфраструктур Суреном Папикяном.

Мгер Григорян отметил важность развития отношения с Ираном, в частности, расширения сотрудничества в сфере инфраструктур.

В свою очередь иранский министр отметил, что Тегеран всегда готов содействовать Армении.

Собеседники обсудили перспективы расширения торговли, в том числе возможность сотрудничества в рамках ЕАЭС.