«Министр» сепаратистской части Карабаха: «В Ханкенди установили сатанинскую символику»

В Ханкенди вызвал переполох и недовольство «сомнительный магический» памятник. Армянские СМИ при этом не указывают, кем было установлено сооружение.

Так называемый «министр образования, науки, культуры и спорта» сепаратистской части Карабаха Лусине Караханян заявила, что памятник следует демонтировать, добавив, что он якобы «не соответствует теологии Армянской апостольской церкви и нашему национальному менталитету».

«Сатанинской» символикой в городе назвали изображение Хамсы - амулета в форме открытой ладони с пятью пальцами, а также восьмиконечную звезду.