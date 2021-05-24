Наиля Аббасова, специально для haqqin.az 02:29

Оценка качества образования – один из важнейших факторов для повышения результативности обучения учащихся и уровня их достижений, вот почему многие страны, в том числе и Азербайджан, уделяют данному вопросу большое внимание, постоянно участвуя в международных оценочных программах. Как отметил выступая недавно на одной из конференций министр образования Эмин Амруллаев, в управлении образованием необходимо уделять особое внимание таким факторам как содержание, обучение и оценивание, особо подчеркнув значении международных оценочных программ в работе, проводимой в направлении улучшения качества образования.

В мире существуют различные международные программы оценки, позволяющие контролировать качество образования, изучать текущую ситуацию, оценивать готовность учеников к современным вызовам и качество образования на соответствие международным стандартам. Основными международными программами оценивания в общем образовании являются PISA, PIRLS и TIMSS и азербайджанские школьники участвуют во всех трех программах под эгидой Министерства образования. В апреле 2021 года прошла пилотная фаза международного оценочного исследования PISA, в которой несмотря на пандемию, азербайджанские школьники приняли активное участие. В пилотной фазе исследования приняло участие около 3000 учеников, отобранные по случайной выборке из 63 общеобразовательных заведений Баку. Процесс был организован в соответствии с гигиеническими стандартами, вытекающими из требований пандемии COVID-19. Основной этап исследования PISA запланирован на апрель-май 2022 года. Программа PISA — это международное исследование, которое оценивает степень знаний и навыков школьников в возрасте 15 лет, и их умение применять полученные знания на практике. В рамках программы упор делается на чтение, математику и естественные науки. Программа действует под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уже двадцать лет, сегодня в ней принимают участие более 80 стран.

В целом в предыдущем исследовании PISA, которое проводилось в 2018 году, по всему миру участвовали около 32 миллиона школьников, что дало возможность сравнить уровень знаний азербайджанских учащихся со школьниками других стран. В оценивании от Азербайджана приняли участие 6 827 школьников из 197 лицеев, частных школ и общеобразовательных учебных заведений Баку. В прошлый раз в категории «Математика» азербайджанские школьники набрали 420 баллов, заняв 89-е место; а в категории «Чтение» и «Естественные науки» - 74-е место с 398 баллами, тем самым, Азербайджан стал лидером по показателям на Южном Кавказе. Это было первое исследование PISA, к которому присоединился Азербайджан, поэтому в 2022 году у нас будет, с чем сравнивать результаты учащихся внутри страны. К слову, в предыдущем оценивании по показателям TIMSS за 2019 год Азербайджан также показал самые высокие результаты на Южном Кавказе, заняв 28-е место в мире среди участников международного исследования. TIMSS – это международное оценочное исследование качества школьного образования в области математики и естественных наук, которое позволяет сравнивать уровень и качество знаний школьников 4-х и 8-х классов из разных стран. Будем надеяться, что данные высокие результаты позволят нашим школьникам успешно проявить себя и при оценивании PISA в 2022 году.