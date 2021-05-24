Месяц назад Елизавете II исполнилось 95 лет, а незадолго до этого она потеряла супруга, принца Филиппа. С печальной неизбежностью приближается момент, когда правление королевы, начавшее в неимоверно далеком 1952 году, закончится. По всем правилам, трон после матери перейдет 72-летнему Чарльзу, нынче принцу Уэльскому. Но подданные этому обстоятельству не очень рады.

Журнал Newsweek заказал компании Redfield & Wilton опрос, который показал, что 58% британцев предпочли бы видеть королем сына Чарльза и принцессы Дианы Уильяма, герцог Кембриджский. Ему сейчас 38 лет. Лишь 23% предпочли бы в этом качестве Чарльза, а 19% не определились.

О том, что Чарльза британцы не очень любят, давно не новость, но, похоже, в последнее время эти чувства только усиливаются. Еще в начале апреля опрос Deltapoll указывал на 47% сторонников Уильяма и 27% тех, кто предпочел бы видеть королем его отца. Сейчас разрыв заметно увеличился. Не исключено, что это следствие публичной активности принца Гарри, который после женитьбы на американской актрисе Меган Маркл отказался исполнять обязанности члена королевской семьи, с обидой рассказывал о проявлениях расизма среди своих родственников, не принявших Меган, в последние дни Гарри рассказывал, насколько был угнетен гибелью матери, принцессы Дианы, «королевы людских сердец», которая, как известно, развелась с Чарльзом.

При этом было бы несправедливым преувеличением утверждать, что Чарльза совсем уж не воспринимают. 44% относятся к нему вполне позитивно, отрицательно значительно меньше: 24%. Просто он сильно проигрывает в предпочтениях публики своему сыну: к Уильяму хорошо относятся 64% британцев, и лишь 12% по каким-то причинам негативно.

А вот Гарри и его жену консервативные британцы в целом не очень одобряют: хорошо к рыжему брату Уильяма относятся 39%, осуждающе – 36%. Меган Маркл позитивно оценивают 27%, а отрицательно 47%. Уж больно они наскандалили.

Зато правящая королева – вне конкуренции. 68% подданных ею восхищаются, и лишь 8% чем-то недовольны. Елизавета II была и остается недостижима в своих исключительных качествах главы Британии и Содружества. Тут уж ее не догнать ни сыну, ни внуку.

Кстати, когда у британцев спросили, переживет ли их институт британской монархии, 76% ответили утвердительно, и только 6% посчитали, что доживут до британской республики. Какие бы проблемы ни испытывало королевское семейство, все-таки они придает своим подданным неизменно чувство стабильности. Проверенной, между прочим, веками.