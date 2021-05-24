Кто стоит за мафиози, который атакует главу турецкого МВД?

«Эти атаки не против меня, а против Турции, цель - Турция», - заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в интервью Haberturk. Так турецкий министр отреагировал на обвинения лидера организованной преступной сети Седата Пекера, сбежавшего в Объединенные Арабские Эмираты.

«Заявления организованного преступника, которого все в Турции знают, абсурдны. Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы могли бы сказать, что все это неправда, и отойти в сторону. Если вы обратите внимание, на первом и втором видео этот человек ничего не говорит обо мне. В то время я открыто высказал свое мнение. Я так понимаю, что этот человек словно чей-то адвокат. Хотя его претензии и клевета совершенно бессмысленны, но он пытается угрожать Турции», - отметил Сойлу.

Глава турецкого МИД также сообщил, что Седат Пекер объявлен в розыск красным бюллетенем.

Отметим, что некоторое время назад один из известных в Турции криминальных авторитетов Седат Пекер, который бежал за границу, разместил у себя на YouTube-канале серию скандальных роликов, в которых упоминает некоторых бывших и ныне действующих чиновников Турции. В своих заявлениях Пекер называет и имя Сулеймана Сойлу.