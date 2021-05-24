Европа прерывает сообщение с Беларусью

Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС, которое стало ответом на инцидент с незапланированной посадкой в Беларуси самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair.

Решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.