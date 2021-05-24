Европа прерывает сообщение с Беларусью
Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС, которое стало ответом на инцидент с незапланированной посадкой в Беларуси самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair.
Решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.
Кроме того, саммит постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси.
Далее все решения о воздушном сообщении с Беларусью будут принимать власти государств Евросоюза и сами авиакомпании.
По прибытии на саммит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз намерен принять новые рестриктивные меры против физических лиц, ответственных за посадку самолета, а также против госкомпаний и бизнеса этой страны, "финансирующих режим".
Согласно существующей процедуре, теперь с предложениями о содержании новых ограничительных мер должны выступить страны ЕС и внешнеполитическая служба Евросоюза, а затем их должен согласовать и утвердить Совет ЕС на министерском уровне, после чего санкции вступят в силу.