В Северной Корее запретили прическу «маллет» и джинсы

В Северной Корее запретили прическу «маллет», некоторые виды пирсинга и узкие джинсы, чтобы защитить страну от «декадентских» западных модных тенденций.

Меры были приняты после статьи в официальной газете «Родонг Синмун» о том, что необходимо сделать больше для «предотвращения захвата страны капиталистической культурой», сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Родонг Синмун» опубликовала статью, в которой выражается обеспокоенность по поводу того, что молодые северокорейцы все чаще перенимают западные модные тенденции.

«Мы должны опасаться даже малейших признаков капиталистического образа жизни и бороться, чтобы избавиться от них», - говорится в статье.

Сообщается, что власти объявили вне закона все стрижки, кроме 15, и издали приказ о «правильных» прическах.