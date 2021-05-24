Вот так выглядит село Сирик в Джебраиле

Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры с освобожденных территорий Азербайджана. На этот раз кадры сняты в селе Сирик Джебраильского района.

Представляем вниманию эти видеокадры.