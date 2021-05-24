Приветствуя делегацию из Турции, Теймур Мусаев подчеркнул наличие взаимовыгодных связей между нашими странами во всех сферах, в том числе в области медицины: “В современном мире качественное медицинское образование является очень важным вопросом. В этом смысле сотрудничество АМУ и Университета Гази, в том числе обмен научными и опытными знаниями, очень важно с точки зрения того, чтобы наши медицинские работники могли более профессионально стоять на страже здоровья наших граждан. Я хотел бы особо подчеркнуть поддержку наших турецких коллег во время Отечественной войны. Мы также тесно сотрудничаем в области борьбы с пандемией COVID-19. Именно благодаря успешной политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан смог выйти из этой глобальной угрозы с меньшими потерями”.

Профессор Герай Герайбейли рассказал о связях между АМУ и турецкими университетами, специализирующимися на медицине: “У нас есть соглашения о сотрудничестве с Университетом Гази. Руководствуясь подписанной президентом страны Ильхамом Алиевым Государственной программой по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы, мы обновили меморандум между двумя университетами. Наши студенты приняли участие в онлайн-занятиях по сестринскому делу, стоматологии и медицинским специальностям, проводимых в Университете Гази. Отмечу, что с прошлого года в АМУ ведется прием на 4 новые специальности. Мы также помогаем нашим турецким коллегам по этим специальностям”.

Отметив, что Университету Гази 95 лет, ректор профессор Муса Йылдыз отметил, что на службе у людей находятся 11 факультетов, 1 колледж, 3 профессиональные школы и 5 институтов: “Мы всегда готовы помочь братскому Азербайджану всеми возможными способами. Понятие ”Одна нация - два государства” было полностью подтверждено Карабахской войной".

В завершение встречи было принято решение еще больше укрепить связи между университетами, увеличить в будущем обмен научными и практическими знаниями.