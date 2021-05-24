Российские врачи: коронавирус опасен и для зубов

Коронавирус и другие инфекционные заболевания могут быть опасны для зубов, так как у человека выделяется меньше слюны. Об этом рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева, передает агентство «Москва».

По словам Макеевой, когда слюны выделяется меньше, или нарушается ее вязкость, она хуже очищает поверхность зубов. В итоге в эмали возникают зоны слабой минерализации, а потом возникает кариес.

Кроме того, болеющий человек с высокой температурой не может нормально почистить зубы, уточнила она.

Российский специалист также напомнила о необходимости регулярно и правильно чистить зубы. По ее словам, за короткий срок болезни зубы по факту не разрушатся, но десны могут воспалиться уже за неделю без нормальной чистки.