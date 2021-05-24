В этот раз победил не просто Эрдоган с Байрактарами по горячим следам
Турция и Польша подписали соглашение о поставках турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Анкара впервые экспортирует БПЛА в страну НАТО и Европейского Союза. Польша таким образом присоединяется к странам, закупившим ранее турецкие беспилотники, среди которых Катар, Украина и Азербайджан.
На совместной пресс-конференции с Эрдоганом его польский коллега Анджей Дуда заявил: «Турция - самый надежный союзник Польши в регионе». Чтобы понять эту нехитрую истину, полякам, первым из стран НАТО и государств-членов Евросоюза, закупившим турецкие беспилотники, всего-то и потребовалось - просто посетить Анкару и провести личные переговоры.
Общая стоимость контракта, включая обучение и установку, а также приобретение ракет Roketsan Mam-L, Mam-C, Bozok, применяемых Bayraktar, оценивается в 400 млн долларов. Но значимость этого соглашения измеряется не только деньгами. С учётом намерений Анкары и Варшавы в короткие сроки довести товарооборот между двумя странами до 10 миллиардов долларов, можно констатировать – Турция приобрела ещё одного союзника в Евросоюзе. Вес которого достаточно значим.
«История наших союзных отношений с Польшей насчитывает 6 веков. Визит Дуды еще больше укрепит глубоко укоренившиеся связи между странами. Мы будем развивать наше сотрудничество с документами, подписанными в области сельского хозяйства и торговли. Мы обсудили все аспекты наших отношений на встрече. Мы обсудили широкие возможности для инвестиций между Турцией и Польшей», - заявил Реджеп Тайип Эрдоган, не скрывавший своего удовлетворения итогами переговоров со своим польским коллегой.
И имеющий на такое удовлетворение полное право. Инвестиции Анкары в технологический прорыв, которым является производство беспилотных летательных аппаратов, начинают приносить и финансовые, и военно-политические дивиденды. Вложения в собственный оборонно-промышленный комплекс теперь капитализируются на стратегическом уровне.
Кстати, контракт оказался полной неожиданностью для части польского истеблишмента и некоторых военных кругов, которые в своём отношении к Турции ориентируются на позицию в этом вопросе администрации Байдена и антитурецкие настроения Брюсселя.
А потому недовольно ворчат: «Возникает вопрос: провели ли представители нашего МО анализ того, против чего конкретно и в каких условиях применялись Байрактары в ходе конфликта в Нагорном Карабахе? Такое впечатление, что выводы о необходимости покупки были сделаны по той причине, что теперь это модно».
И вообще, говорят они, «БПЛА Bayraktar TB2 даже не интегрированы в польскую систему вооружений. Министр обороны Мариуш Блащак покупает военную технику не на основе долгосрочных планов и военных потребностей, а на основе импульсов. Вместо согласованной системы он создает аппаратные островки, которые слабо связаны между собой».
Впрочем, их недовольство – их личные трудности, в которых есть и ущемлённые финансовые интересы, ведь некоторые представители польских финансовых и промышленных кругов надеялись заработать на отечественных разработках БПЛА. В любом случае, это ворчание не будет иметь серьёзных политических последствий.
Мало интересна Анкаре и Варшаве также возможное недовольство Вашингтона и Брюсселя. В отношении них давно всё понятно – заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве с Турцией финансовых и военных кругов в значительной мере «обнуляют» антитурецкую демагогическую риторику американских и европейских политиков.
В этот раз победил не просто Эрдоган с Байрактарами, победил Эрдоган - проводник турецкой «умной силы». Которая крепнет с каждым днём, проецируясь всё дальше и дальше от турецких границ.