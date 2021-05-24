Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:40

Турция и Польша подписали соглашение о поставках турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Анкара впервые экспортирует БПЛА в страну НАТО и Европейского Союза. Польша таким образом присоединяется к странам, закупившим ранее турецкие беспилотники, среди которых Катар, Украина и Азербайджан. На совместной пресс-конференции с Эрдоганом его польский коллега Анджей Дуда заявил: «Турция - самый надежный союзник Польши в регионе». Чтобы понять эту нехитрую истину, полякам, первым из стран НАТО и государств-членов Евросоюза, закупившим турецкие беспилотники, всего-то и потребовалось - просто посетить Анкару и провести личные переговоры.

Общая стоимость контракта, включая обучение и установку, а также приобретение ракет Roketsan Mam-L, Mam-C, Bozok, применяемых Bayraktar, оценивается в 400 млн долларов. Но значимость этого соглашения измеряется не только деньгами. С учётом намерений Анкары и Варшавы в короткие сроки довести товарооборот между двумя странами до 10 миллиардов долларов, можно констатировать – Турция приобрела ещё одного союзника в Евросоюзе. Вес которого достаточно значим. «История наших союзных отношений с Польшей насчитывает 6 веков. Визит Дуды еще больше укрепит глубоко укоренившиеся связи между странами. Мы будем развивать наше сотрудничество с документами, подписанными в области сельского хозяйства и торговли. Мы обсудили все аспекты наших отношений на встрече. Мы обсудили широкие возможности для инвестиций между Турцией и Польшей», - заявил Реджеп Тайип Эрдоган, не скрывавший своего удовлетворения итогами переговоров со своим польским коллегой. И имеющий на такое удовлетворение полное право. Инвестиции Анкары в технологический прорыв, которым является производство беспилотных летательных аппаратов, начинают приносить и финансовые, и военно-политические дивиденды. Вложения в собственный оборонно-промышленный комплекс теперь капитализируются на стратегическом уровне.