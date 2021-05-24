Ученые создали препараты, способные заменить вакцину от COVID

Австралийские ученые разработали два новых препарата для профилактики и лечения COVID-19, которые можно будет использовать вместо вакцинации. Об этом рассказали в медицинском научно-исследовательском институте им. Бергхофера (QIMR) в Брисбене, пишет ТАСС.

Препараты для профилактики и лечения тяжелых форм COVID-19, созданные в НИИ им. Бергхофера, уже проходят лабораторные испытания на животных во Франции, и первые результаты показывают, что лекарства безопасны в применении и обладают лишь ограниченным рядом побочных эффектов. К тому же, как указали исследователи в отчете, опубликованном в научном журнале Nature Cell Discovery, созданные ими препараты не требуют особых условий хранения.

Исследователи отмечают, что оба препарата воздействуют не на сам вирус SARS-CoV-2 (вызывающий заболевание COVID-19), а на клетки, которые он атакует.

В пресс-службе НИИ им. Бергхофера сообщили, что созданные в Брисбене препараты можно будет использовать в том числе для защиты от коронавируса тех, кто по медицинским причинам не может быть вакцинирован.