Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию МЧС «112», за минувшие сутки соответствующие структуры министерства провели аварийно-спасательные операции по 51 факту возникновения пожара, трем транспортным авариям и шести случаям беспомощного состояния. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены люди.