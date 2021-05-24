Депутаты обсудят сегодня 18 вопросов
Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает парламентский корреспондент haqqin.az, в повестку дня заседания включено 18 вопросов.
Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает парламентский корреспондент haqqin.az, в повестку дня заседания включено 18 вопросов.
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