В Бразилии задержали «кокаинового короля» Италии

Одного из главарей преступного сообщества Калабрии Рокко Морабито, которого объявили в розыск еще в 1994 году, арестовали в Бразилии.

К поимке опасного преступника были привлечены силы итальянских правоохранительных органов, ФБР и Минюста США, сообщает ТАСС со ссылкой итальянские СМИ.