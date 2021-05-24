В Бразилии задержали «кокаинового короля» Италии
Одного из главарей преступного сообщества Калабрии Рокко Морабито, которого объявили в розыск еще в 1994 году, арестовали в Бразилии.
К поимке опасного преступника были привлечены силы итальянских правоохранительных органов, ФБР и Минюста США, сообщает ТАСС со ссылкой итальянские СМИ.
Рокко называют «кокаиновым королем» и вторым по величине итальянским преступником после главаря сицилийской мафии «Коза ностра» Маттео Мессины Денаро.
Морабито является самым разыскиваемым членом итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» (крупная итальянская организованная преступная группировка, происходящая из Калабрии – самой бедной провинции Италии), которому удавалось скрываться от правосудия более 20 лет. В 1992 и 1993 годах пытался переправить в Италию более тонны кокаина.
В 2017 году Морабито уже задерживали в Уругвае, но в 2019 году ему удалось бежать из местной тюрьмы. Интерпол совместно с уругвайской полицией задержали граждан России, которые организовали побег итальянского наркобарона.