Супружеская пара из Баку ввезла в Лондон 14 миллионов фунтов сомнительного происхождения
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) включилось в борьбу газеты The Evening Standard за раскрытие имен проживающей в Лондоне азербайджанской супружеской пары. Они обвиняются в том, что ввезли в страну 14 миллионов фунтов стерлингов сомнительного происхождения.
Для раскрытия имен супругов NCA привлекло известного британского адвоката Джонатана Холла. Имущественный суд в Вестминстере готовится до конца этого года рассмотреть имущественный вопрос. NCA пытается изъять 6,5 миллиона фунтов, которые супруги хранят на 10 банковских счетах.
Газета The Evening Standard уже около двух лет пытается снять гриф секретности с имен супругов из Азербайджана. Издание отмечает, что до этого момента Национальное агентство по борьбе с преступностью хранило нейтральность в вопросе раскрытия имен супругов.
На новом процессе судья признал, что газета «исследует тему, представляющую общественный интерес», и сказал, что Соединенное Королевство «обеспокоено» потоком грязных денег. Несмотря на это, суд не снял запрет на разглашение имен супругов. Поэтому британское Национальное агентство по борьбе с преступностью также перешло на сторону газеты, изменив свою нейтральную позицию.
Для ведения этого дела NCA наняло адвоката Джонатана Холла, который специализируется в делах с отмыванием денег. В своем ходатайстве адвокат отмечает, что супруги и сами не могут обосновать причину, по которой их имена необходимо держать втайне. Адвокат отметил, что NCA тоже настаивает на том, чтобы процесс был открытым.
По словам адвоката, госпожа Y (так она обозначается в судебных документах – ред.) являлась директором компании на территории Великобритании, и поэтому ее имя есть в общедоступных источниках. Также отмечается, что супруги использовали различные ООО для ведения бизнеса в Азербайджане, и их имена также указаны в открытых источниках.
Адвокат приходит к такому выводу, что у супругов не было необходимости хранить конфиденциальность. Холл считает, что решение судьи противоречит принципам справедливого суда.
The Evening Standard пишет, что адвокат супругов Джеймс Луис подал апелляцию на рассмотрение дела в новом процессе и на этот раз не настаивал на проведении слушаний в закрытом режиме. Но, вместе с тем, он все еще против нарушения конфиденциальности.