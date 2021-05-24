Супружеская пара из Баку ввезла в Лондон 14 миллионов фунтов сомнительного происхождения

Для раскрытия имен супругов NCA привлекло известного британского адвоката Джонатана Холла. Имущественный суд в Вестминстере готовится до конца этого года рассмотреть имущественный вопрос. NCA пытается изъять 6,5 миллиона фунтов, которые супруги хранят на 10 банковских счетах.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) включилось в борьбу газеты The Evening Standard за раскрытие имен проживающей в Лондоне азербайджанской супружеской пары. Они обвиняются в том, что ввезли в страну 14 миллионов фунтов стерлингов сомнительного происхождения.

Газета The Evening Standard уже около двух лет пытается снять гриф секретности с имен супругов из Азербайджана. Издание отмечает, что до этого момента Национальное агентство по борьбе с преступностью хранило нейтральность в вопросе раскрытия имен супругов.

На новом процессе судья признал, что газета «исследует тему, представляющую общественный интерес», и сказал, что Соединенное Королевство «обеспокоено» потоком грязных денег. Несмотря на это, суд не снял запрет на разглашение имен супругов. Поэтому британское Национальное агентство по борьбе с преступностью также перешло на сторону газеты, изменив свою нейтральную позицию.

Для ведения этого дела NCA наняло адвоката Джонатана Холла, который специализируется в делах с отмыванием денег. В своем ходатайстве адвокат отмечает, что супруги и сами не могут обосновать причину, по которой их имена необходимо держать втайне. Адвокат отметил, что NCA тоже настаивает на том, чтобы процесс был открытым.

По словам адвоката, госпожа Y (так она обозначается в судебных документах – ред.) являлась директором компании на территории Великобритании, и поэтому ее имя есть в общедоступных источниках. Также отмечается, что супруги использовали различные ООО для ведения бизнеса в Азербайджане, и их имена также указаны в открытых источниках.

Адвокат приходит к такому выводу, что у супругов не было необходимости хранить конфиденциальность. Холл считает, что решение судьи противоречит принципам справедливого суда.

The Evening Standard пишет, что адвокат супругов Джеймс Луис подал апелляцию на рассмотрение дела в новом процессе и на этот раз не настаивал на проведении слушаний в закрытом режиме. Но, вместе с тем, он все еще против нарушения конфиденциальности.