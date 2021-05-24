Подлодки США обнаружили загадочные объекты

Представители ВМС США во время патрулирования стали свидетелями появления странных объектов, которые двигались с высокой скоростью, сообщает The Mirror. В публикации их называют НЛО (UFO), хотя они не летали, а двигались в воде.

«Американские моряки фиксировали объекты, двигавшиеся на больших скоростях, не характерных для подводных аппаратов, включая субмарины», - отмечается в публикации. Обнаружить объекты удалось с помощью гидролокационного оборудования.

Отмечается, что ранее ничего подобного зафиксировать не удавалось.

Ранее американские военные зафиксировали появление странных объектов в небе. «Траектории и характер их движения не соответствовали обычным средствам авиации. Это может говорить о том, что военнослужащие США заметили НЛО», - сообщает The Mirror.

Напомним, ранее представители Пентагона заявили о подлинности снимков, на которых изображены загадочные объекты в небе над Калифорнией в 2000-х годах. Между тем американский сенатор Марко Рубио считает важным вопрос расследования всего происходящего в области появления неопознанных летательных аппаратов, так как это вопрос национальной безопасности.