«Мы счастливы, что в период нашей администрации мы пережили лучший период в отношениях с Азербайджаном. Мы очень рады, что в то время, когда период нашего пребывания у власти подходит к концу, мы оставляем в наследство для очередной администрации, которая придет к власти в Иране, прекрасные отношения с братской страной – Азербайджаном», - сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает АзерТАдж.

«Уровень сотрудничества нас радует, и мы считаем, что можем сделать еще больше для того, чтобы достичь желаемого уровня, выраженного уже Вашим превосходительством, президентом Роухани и руководством Ирана. Мы верим в то, что Вы сыграли историческую роль в освобождении азербайджанских земель и поздравляем Вас. А теперь Вы можете сыграть историческую роль в том, чтобы принести мир в регион, и мы хотим поблагодарить Вас за то, что Вы выразили желание достичь мира с Арменией. Это очень важно, и мы готовы сыграть любую роль в достижении этого, а также в реконструкции и восстановлении освобожденных территорий», - сказал глава МИД Ирана.