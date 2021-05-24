В Баку открываются метро и торговые центры Новое решение; прямая трансляция
Оперативный штаб при Кабмине обнародовал решение о смягчении карантинного режима.
Согласно информации, с 31 мая возобновляет свою деятельность Бакинский метрополитен.
Кроме того, возобновляется работа спортзалов, а также отменяется обязательное ношение масок на октрытом воздухе.
Начиная с 10 июня снова откроются торговые центры, будут открыты пляжи.
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Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ.
На брифинге представители Оперштаба информируют общественность о последней ситуации в связи с требованиями карантина и коронавирусом.
Отметим, что за последние сутки в Азербайджане зафиксировано 156 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 424 человека.